Масленица 2020: Что нужно успеть сделать в праздничную неделю

Масленичная неделя в этом году начинается 24 февраля и закончится 1 марта Прощенным воскресеньем. Это прекрасный повод собрать близких и угостить их разнообразными блинами, но не только, пишет журнал "Новое время"





Не все знают, но каждый день Масленичной недели имел свое отдельное название и назначение: к примеру, понедельник — Встреча, среда — Лакомка, четверг — Разгул. Также эта неделя делилась на узкую Масленицу (3 первых дня) и широкую (оставшиеся 4 дня). В первую половину можно было заниматься работами по хозяйству, а во вторую — исключительно праздновать.





Сегодня мы связываем празднование Масленицы только с приготовлением блинов в один из дней, а раньше вся неделя была пронизана традициями и символизмом. Например, в последний день Масленицы — Прощенное воскресенье — все просили прощения друг у друга и сами прощали всех обидчиков, а молодожены дарили подарки родителям.





Четверг — или Разгул — традиционно был днем катания на санях, шуточных боев, игр, а также колядования наряженных детей. Взрослые и дети веселились и развлекались, продолжая лакомиться блинами: их в этот день готовили по-быстрому, ведь долго стоять у плиты в этот день не годилось.





В пятницу блины традиционно должен был готовить зять, чтобы угостить тещу, в субботу блинами нужно было кормить золовку (сестру мужа), а в воскресенье — готовили что-то праздничное и необычное для всей семьи, например, блинный торт.





Во время Масленичной недели нельзя есть мясо и мясные продукты, а также употреблять алкоголь, ведь этот период предшествует Великому посту. В эти дни нельзя ссориться и злиться, также это идеальное время, чтобы «обновить» свою жизнь, избавившись от старых вещей.





В целом же Масленичная неделя — настоящее блинное пиршество с многообразием рецептов, начинок и форм. Это настоящий символ завершений холодной зимы, начала нового жизненного цикла и повод для большего сближения с родными, близкими и друзьями. Посвятите эти семь дней людям, которые вам дороги, встречайтесь с ними за дегустацией блинов, отправляйтесь гулять и шумно праздновать, ведь в эту неделю категорически нельзя грустить!