+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

США направили Беларуси оборудование для охраны границы

Белорусские пограничники получили от Министерства энергетики США оборудование для охраны границы. Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.

Это часть проекта, направленного на борьбу с оборотом радиоактивных материалов на государственной границе Беларуси. Пограничный пост «Наровля» на границе с Украиной модернизировали первым, пишет TUT.BY

Сейчас пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, оборудованием радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением.

ГПК отмечает, что Министерство энергетики США с 2013 года предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне. Совместный проект называется «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru