США направили Беларуси оборудование для охраны границы
Белорусские пограничники получили от Министерства энергетики США оборудование для охраны границы. Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.
Это часть проекта, направленного на борьбу с оборотом радиоактивных материалов на государственной границе Беларуси. Пограничный пост «Наровля» на границе с Украиной модернизировали первым, пишет TUT.BY
Сейчас пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, оборудованием радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением.
ГПК отмечает, что Министерство энергетики США с 2013 года предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне. Совместный проект называется «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь».
19:13 16/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.