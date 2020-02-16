+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Могилевские правозащитники подали в суд на МВД

Они добиваются солнечного света в камерах.

Могилевские правозащитники из «Весны» подали жалобу на Министерство внутренних дел Беларуси, чтобы из окон камер демонтировали железные «веки» и щиты, передает «Радыё Свабода».

Жалобу направили 10 февраля в суд Московского района столицы.

На окнах камер в тюрьмах и изоляторах по «внутреннему распорядку» установлены металлические «веки» или щиты, перекрывающие естественное освещение.

«Мы единственная страна Европы с такими камерами. Даже в России «веки» запрещены как очень вредные здоровью», — возмущаются правозащитники.

«Обещают ремонты неизвестно когда»

«Это нарушение норм естественного освещения, которые давно утверждало министерство здравоохранения. Мы имеем ответ Минздрава, что эти нормы распространяются на все помещения в Беларуси, в том числе и на те, которые есть в СИЗО и тюрьмах».

По словам правозащитников, милицейское начальство признает, что нормы нарушаются, «но реально ничего не меняет».

Глава департамента финансов и тыла МВД Виктор Дубовец на обращение правозащитников ответил, что конструкции на окнах заменят, когда будет ремонт. «А когда он будет — никто не знает», — замечает правозащитник Александр Бураков.

В шести следственных изоляторах Беларуси содержатся под стражей около 5 тысяч человек. В тюрьмах и колониях — 43 тысячи, в том числе около тысячи иностранцев. Правозащитники возмущаются, что этих людей наказывают потерей здоровья.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru