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Белоруса, который прошлым летом пропал в Польше, нашли мёртвым

40-летнего жителя Речицы Романа Родина, который прошлым летом пропал в Польше, нашли мёртвым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".

В прошлом году Родин уехал в Польшу на заработки. В августе он собирался вернуться домой, но пропал на выезде из Варшавы, передает "Еврорадио".

Мужчина собирался встретиться с водителем, который должен был везти его домой, на стоянке "МакДональдса" на выезде из польской столицы. Однако перевозчик его так и не дождался. Личные вещи пропавшего чуть позже нашли и доставили в консульство Беларуси в Белостоке.

Выражаем соболезнования родным и близким Романа.
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