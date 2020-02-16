Беларусь ратифицировала ряд международных документов, включая Конвенцию о правах инвалидов, а также внесла изменения в законы, связанные с положением детей-беженцев. В республике снижены показатели детской смертности и улучшены условия для учебы детей с инвалидностью, заявили в Комитете по итогам обсуждения национального доклада Беларуси.





Вместе с тем, эксперты выступили и с рядом критических замечаний.





В их числе применение физического наказания, сексуальная эксплуатация и надругательства, положение несовершеннолетних с инвалидностью, а также детей, растущих вне семьи, в государственных учреждениях.





Остановить виртуальные преступления

«Серьезную озабоченность» у членов Комитета вызывает «значительное увеличение числа случаев сексуальной эксплуатации и надругательств», особенно в виртуальном пространстве и в отношении детей с инвалидностью. В Комитете отмечают, что в некоторых районах Беларуси общество и даже родители допускают сексуальные отношения между взрослыми и детьми.





Эксперты призывают белорусские власти принять меры для защиты детей от сексуальных домогательств, в том числе в интернете: выявлять и ликвидировать основные причины данного явления, а также провести соответствующую подготовку учителей, социальных работников и сотрудников пограничных служб, чтобы они могли более эффективно выявлять и пресекать такие преступления.





Дать право голоса

Ребенка в Беларуси, как сказано в заключительном документе, часто воспринимают лишь как объект социальной защиты, не предоставляя ему право голоса.





Эксперты призывают обеспечить детям возможность высказывать собственное мнение в семье, в школе, в суде и в ходе связанных с ним административных и других процессов.





В ООН также рекомендуют поощрять участие детей в Подростковых парламентах – такие существуют в Беларуси, – уделяя особое внимание выдвижению в эти органы детей из уязвимых групп.





Запретить домашнее насилие

Члены Комитета высказались и по поводу случаев насилия в отношении детей. Так, их беспокоит, что физические наказания в семье, а также в детских учреждениях широко распространены и не запрещены законом.





Эксперты призывают ввести такой запрет, а также привлекать к ответственности за нанесение побоев детям даже в тех случаях, когда они не оставили следов на теле ребенка.





Кроме того, в Комитете рекомендуют вновь вернуться к обсуждению закона о домашнем насилии, который был снят с повестки дня.





Справочно: проект Закона «О предупреждении насилия в семье» разрабатывало МВД, но в 2018 г. эту инициативу жестко раскритиковал Президент, назвав ее «дурью, взятой с Запада», не соответствующей славянским традициям.





Проработка вопроса о возможности присоединения Беларуси к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием от 11.05.2011(т.н. Стамбульской конвенции) включена в Мероприятия национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы.





Ранее планировалось ратифицировать ее в 2017 – 2019 годах.





Конвенция возводит семейное насилие в категорию абсолютных преступлений, для инициирования процесса по которым не требуется согласие жертвы. Чтобы стать участником Стамбульской конвенции необходимо привести национальное законодательство в соответствие с ее положениями. По оценке разработчиков отложенного законопроекта о семейном насилии точечные правки в нашем законодательстве невозможны, но документ сейчас вне обсуждения.







