В Мюнхене заявили о грозящем климатическом кризисе

На Мюнхенской конференции безопасности обсуждают проблему климатических изменений и связанных с ними рисков для человечества. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает Укринформ





Так, исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган в своем выступлении заявила: "Я представляю миллионы людей, которые глубоко обеспокоены проходящими здесь дискуссиями. Они знают, что изменения климата - это кризис безопасности. Они знают, что климатические чрезвычайные ситуации - это глобально. И уже наступило решающее десятилетие, которое определит, приведет ли повышение температуры к необратимым последствиям".





В связи с этим, по словам Морган, необходимо изучить все возможные риски, которые изменения климата несут международной безопасности.





В свою очередь старший вице-президент Google по глобальным вопросам Кент Уолкер заявил, что климат требует большего внимания. Он указал, что об изменениях климата можно судить, в частности, на примере пожаров и потопов.





"Мы должны быть более ответственны. Что мы можем сделать вместе, чтобы помочь планете? Мы собрались в Мюнхене, чтобы объединить людей и власти ради стабилизации климата. Технологии меняются к лучшему. Они прогрессируют, и их влияние на природу становится менее вредным. Приложив усилия для исследования и изучения технологий, мы сможем пойти вперед и потреблять меньше энергии", - отметил Уолкер.





Также участники конференции признали, что человечество находится на грани климатического кризиса.





"Раньше мы думали, что изменение климата нас никак не заденет. Сегодня мы видим уже другую картину. Это создает экономические проблемы и стресс. Страдают дети, страдают люди. Нам необходимо признать, что мы на грани климатического кризиса", - подытожила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса.