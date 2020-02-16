Гражданин Сербии, 72-летний Милован Милутинович отправился пешком из города Ужице (центральная часть Сербии) в Москву, чтобы 9 мая лично поздравить президента РФ Владимира Путина с Днем победы.





Об этом стало известно 15 февраля, в День государственности Сербии, передает Радио Свобода





Отчаянный серб планирует преодолеть пешком 2640 километров.





Сообщается, что Милутинович готовился в дальнюю дорогу в течение шести месяцев.





Как пишет издание, сербские СМИ не уточняют, финансируется ли его поход и причастны ли к этому мероприятию власти страны.





В пропагандистских российских СМИ полковник в отставке Милован Милутинович упоминается как противник проведения в Сербии учений НАТО весной 2018 года, а в боснийских медиа – как бывший начальник Информационной службы штаба армии Республики Сербской.