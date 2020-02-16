72-летний серб решил прийти в Москву пешком, чтобы поздравить Путина с Днем победы
Милован Милутинович отправился в поход из города Ужице, что в центральной Сербии, и планирует преодолеть 2640 километров
Гражданин Сербии, 72-летний Милован Милутинович отправился пешком из города Ужице (центральная часть Сербии) в Москву, чтобы 9 мая лично поздравить президента РФ Владимира Путина с Днем победы.
Об этом стало известно 15 февраля, в День государственности Сербии, передает Радио Свобода.
Отчаянный серб планирует преодолеть пешком 2640 километров.
Сообщается, что Милутинович готовился в дальнюю дорогу в течение шести месяцев.
Как пишет издание, сербские СМИ не уточняют, финансируется ли его поход и причастны ли к этому мероприятию власти страны.
В пропагандистских российских СМИ полковник в отставке Милован Милутинович упоминается как противник проведения в Сербии учений НАТО весной 2018 года, а в боснийских медиа – как бывший начальник Информационной службы штаба армии Республики Сербской.
12:55 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.