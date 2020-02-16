Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские специалисты не могут извлечь информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ. Об этом сообщил министра в интервью NBC , пишет "Фокус"

По словам Зарифа, Иран не может расшифровать "черные ящики", но также не собирается передавать из другим правительствам. Министр считает, что иранская сторона не должна передавать кому-либо найденные ящики, Зариф также подчеркнул, что большинство из погибших пассажиров самолета были иранцами или имели родственников в стране.





Согласно правилам международной авиации, Иран имеет право возглавлять расследование крушения авиалайнера, добавил Зариф. Но он подтвердил, что Ирану необходимо программное обеспечение и дополнительные знания от США или других западных стран, чтобы расшифровать информацию в "черном ящике".





"Мы обратились за помощью, почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам свое программное обеспечение? Почему не поделились опытом?", – спросил Зариф.





"Есть еще много неизвестного. Вот почему мы больше остальных хотим знать, что находится в черном ящике", – говорит министр.





Он также добавил, что на данный момент "он просто там лежит", имею в виду бортовой самописец. На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли черные ящики лежат без дела, Зариф ответил:





"Нет, нет. Мы не коснемся черного ящика без присутствия всех заинтересованных сторон", – подытожил иранский министр.





Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.





Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.





После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.





Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.





17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.





18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.