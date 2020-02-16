Весна пришла окончательно? Погода на неделю
Пока февраль по температуре превышающий климатическую норму на 5-8 градусов больше похож на март. А всё благодаря океаническому, теплому и влажному воздуху, согретому Гольфстримом.
Еще более теплые воздушные массы в воскресенье ожидаются с территории юго-западной Европы. Ночью местами возможны небольшие заморозки до -3°C в дневное время - ожидается от +2°C до + 10°C, передает ОНТ.
В начале недели станет еще теплее. Практически везде ожидается небольшой дождь. А температура попытается побить собственные рекорды: ночью - от 0°C до + 6°C, днем - от + 5°C - по северо-востоку до 11°C тепла - по юго-западу.
Небольшое похолодание ожидается к концу недели.
11:47 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.