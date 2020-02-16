Протащил 500 метров. В Польше поезд сбил грузовик: погиб водитель из Беларуси
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в гмине Граново (Польша) утром 13 февраля. Об инциденте стало известно недавно – соответствующие сведения обнародовали польские интернет-источники.
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По их данным, пассажирский поезд, выполнявший маршрут Познань - Вольштын, врезался в фургон и протащил его с полкилометра. За рулем автомобиля находился гражданин Беларуси, пишут "Белновости".
Инцидент случился на железнодорожном переезде около населенного пункта Сепарово в Гродзиском повяте Великопольского воеводства.
Согласно информации местной полиции, поезд протаранил грузовик в тот момент, когда он переезжал через нерегулируемый переезд.
К сожалению, водитель автотранспортного средства погиб. Сообщается, что 48-летнего белоруса прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать, но безуспешно.
Полиция рассматривает несколько версий случившейся трагедии. Не исключается в том числе и намеренное желание водителя свести счеты с жизнью – свидетели говорят, что машина сначала остановилась перед переездом, а затем резко выехала прямо перед составом.
Пока это все, что известно об инциденте. Вероятно, в ходе расследования появятся новые данные и, соответственно, назовут точную причину произошедшего.
10:50 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.