– Если кому-то нравится идея маленького компактного МВД, то вам в тропическую Африку. Именно там такие водятся. Вот в Нигере очень компактное МВД, и в Буркина-Фасо, – пишет Поротников в Свободных новостях . – Правда, особого счастья местным жителям это не приносит.





Факты таковы, что в Европе маленьких МВД нет. В европейских странах министерства внутренних дел одни из наиболее многочисленных государственных институтов. Это связано с большим объемом и разнообразием функций. При этом от страны к стране эти функции варьируются. Базовой, безусловно, остается правоохранительная.





Распространенной европейской практикой является наделение МВД функциями в области пограничной безопасности, спасения при чрезвычайных происшествиях. Кстати, если МВД, МЧС и Госпогранкомитет Беларуси сложить вместе, то такое ведомство будет насчитывать чуть более 100 тысяч личного состава. Только в таком виде старый фейк о том, что у нас «милиции больше 100 тысяч», станет былью.





В разных странах функционал МВД дополняется еще и задачами в сфере контрразведки, организации проведения выборов, контроля за местными самоуправлениями и религиозными организациями, регулированием транспорта. У нас все эти функции разведены по разным министерствам и госкомитетам.









МВД Беларуси имеет одну особенность: оно внешне выглядит излишне милитаризированным, милицейскую форму носят зачастую люди, которые по своему функционалу отношение к правоохранительной деятельности имеют весьма отдаленное. Есть прослойка фактически офисных работников, которые преступника могут увидеть разве что по телевизору, но при этом имеют перспективы на непыльной должности дослужиться до майора-подполковника и уйти на приличную офицерскую пенсию. Подобная ситуация по сути девальвирует статус офицера милиции.





Обыватели видят массу людей в милицейской форме и зачастую увязывают далеко не блестящее положение дел в стране с правоохранительным ведомством. Не понимая, что перед ними с высокой вероятностью милиционер по форме, но офисный клерк — по содержанию.





Выход видится в переводе тех должностей, которые не предполагают постоянного и непосредственного участия в борьбе с преступностью, в разряд замещаемых гражданскими специалистами. А форму должны носить только те, кто непосредственно занят поддержанием правопорядка.





Кстати, показательно, что глава МВД Юрий Караев на публике в основном появляется в гражданском костюме.