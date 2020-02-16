Цукерберг рассказал, сколько Facebook тратит на безопасность

Об этом сообщает DW





«Корпорация Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. С таким утверждением руководитель компании Марк Цукерберг выступил в субботу, 15 февраля, на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности», - говорится в сообщении.





Отмечается, что точной цифры Цукерберг не назвал, однако отметил, что речь идет о сумме большей, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.





В то же время глава Facebook привел другие данные: анализом содержания постов и обеспечением безопасности контента занимаются порядка 35 тысяч специалистов.





По словам Цукерберга, команда компании и разработанное ею автоматизированное программное обеспечение ежедневно блокирует свыше миллиона фальшивых аккаунтов - причем большинство из них выявляется уже через несколько минут после регистрации.





Как сообщалось, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Марк Цукерберг предложил создать новую модель фильтрации вредоносного контента. При этом он примерно двадцать различных категорий угроз, которые отслеживает Facebook - от пропаганды терроризма до эксплуатации детей, разжигания насилия, риторики ненависти.