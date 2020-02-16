В Китае вводят смертную казнь для граждан, которые скрывают коронавирус
ВОЗ 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.
В Китае могут казнить за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажения информации о состоянии больного. Об этом сообщает DWсо ссылкой на заявление китайского суда.
Скрытие истории своих путешествий тоже могут считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Такому человеку грозит до 10 лет тюрьмы или смертная казнь.
Национальная комиссия по здравоохранению 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.
Кроме того, все граждане, которые возвращаются домой после праздников из зоны эпидемии, должны оставаться дома или под присмотром врачей 14 дней, а те, кто откажется от карантина, будут наказаны.
О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.
09:00 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.