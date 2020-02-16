Скрытие истории своих путешествий тоже могут считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Такому человеку грозит до 10 лет тюрьмы или смертная казнь.





Национальная комиссия по здравоохранению 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.





Кроме того, все граждане, которые возвращаются домой после праздников из зоны эпидемии, должны оставаться дома или под присмотром врачей 14 дней, а те, кто откажется от карантина, будут наказаны.





О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.



