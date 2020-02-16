+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Женщин, живущих в «гражданском браке», в РПЦ назвали «бесплатными проститутками»

Женщины, соглашающиеся жить в совместном браке, являются «бесплатными проститутками». Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

— У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает, — сказал он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

При этом священник отметил, что замужних женщин в России значительно больше, чем женатых мужчин. По его словам, причиной этому является то, что живущие в гражданском браке мужчины не считают своих спутниц за жен — для них они «временная утеха», передает Интерфакс.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru