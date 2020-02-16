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Такой февраль: цветут примулы, подснежники и ольха

Аномально теплая зима, которая выдалась в этом году, кажется, уже малого кого удивляет. Однако все-таки необычно видеть в середине февраля в Гродно цветущие примулы, белые головки подснежников и сережки ольхи.
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Ольха, например, обычно начинает цвести в конце марта или начале апреля. Есть даже такая примета, что когда цветет это дерево, то пришла настоящая весна. Что ж, посмотрим, сбудутся ли народные поверья.

Кстати, такие сюрпризы преподносит природа и в других регионах Беларуси. Например, на Воскресенской площади в Витебске, на клумбе возле памятника князю Ольгерду, расцвели крокусы. Так рано — в начале февраля — эти цветы в городе на севере Беларуси еще никогда не распускались.
TUT.by
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