Такой февраль: цветут примулы, подснежники и ольха

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Ольха, например, обычно начинает цвести в конце марта или начале апреля. Есть даже такая примета, что когда цветет это дерево, то пришла настоящая весна. Что ж, посмотрим, сбудутся ли народные поверья.





Кстати, такие сюрпризы преподносит природа и в других регионах Беларуси. Например, на Воскресенской площади в Витебске, на клумбе возле памятника князю Ольгерду, расцвели крокусы. Так рано — в начале февраля — эти цветы в городе на севере Беларуси еще никогда не распускались.



