15 февраля на ступеньках Мингорисполкома собрались люди, которые участвовали в долевом строительстве квартир ЖК «Аркадия». Это уже шестая акция граждан, которые добиваются от властей, чтобы их права были защищены, а ситуация с жильем решена. После двух лет переписки с госорганами, которая не привела ни к каким изменениям, люди стали устраивать пикеты.





В декабре 2018 года Мингорисполком подписал решение забрать земельный участок с недостроенными объектами ЖК «Аркадия» у фирмы «Тамбаз». Объект передали УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4».





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Большинство дольщиков полностью оплатили квартиры по облигациям, однако остались ни с чем. Экс-глава «Тамбаза» Лев Хаютин конце прошлого года был осужден на шесть лет заключения, а новый застройщик потребовал новых оплат.





Главное требование пикетчиков - предоставить прозрачные расчеты новых цен строительства жилья и обоснование, почему цены выросли во много раз. Люди говорят, что не собираются останавливаться в своей борьбе, так как у них попросту нет выхода. Сегодня около Мингорисполкома присутствовало более 80 человек. Представители милиции следили за пикетом, но никаких действий не предпринимали.