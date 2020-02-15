Потерянный край: почему в Антарктиде исчезают пингвины
Популяция птиц за полвека сократилась более чем на 70%
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Антарктические пингвины могут в ближайшее время оказаться на грани вымирания. Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук в ходе полевых исследований выяснили, что за прошедшие 50 лет численность птиц сократилась в разных колониях на 60–77%. Сцены из жизни пернатых, которые скоро могут исчезнуть навсегда, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
18:20 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.