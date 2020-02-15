+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Восьмилетняя украинская девочка умерла от преждевременного старения

В Волынской области Украины умерла восьмилетняя Анна Сакидон, страдавшая прогерией — редчайшим генетическим заболеванием, при котором организм преждевременно стареет.

Анна Сакидон, Фото: «Волынь24»
 
Об этом сообщает «Волынь24» со ссылкой на своих читателей.

Смерть девочки подтвердили в Волынской областной детской больнице, уточнив, что она скончалась 9 февраля от полиорганной недостаточности, пишет lenta.ru

Заместитель заведующего отделением анестезиологии больницы Надежда Катаман рассказала, что Сакидон наблюдалась в учреждении с раннего детства. «Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, корректируемый возраст девочки был 70-80 лет. У ребенка было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя Аня весила восемь килограммов», — сообщила врач.
Она объяснила, что у пациентов с таким диагнозом не растет скелет, но увеличиваются внутренние органы и головной мозг. «Больные прорегией часто умирают от инсультов. У Анны было несколько инсультов, она также страдала от тетрапареза конечностей», — добавила Катаман.


Сакидон родилась в селе Качин Волынской области. Детскую прогерию, или синдром Хатчинсона — Гилфорда, у нее диагностировали в мае 2018 года, когда ей было шесть лет. Тогда девочка весила пять килограммов, а ее рост составлял 56 сантиметров. «Волынь24» отмечает, что Сакидон была единственным человеком на Украине с таким заболеванием.

В мире зафиксировано около 350 случаев прогерии. Впервые данное заболевание было описано в 1886 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru