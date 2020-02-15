+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ну надо же! Минчанин устроил романтический ужин прямо в вагоне метро

Ролик «Идеальное свидание на «Автозаводской» выложил в инстаграм Андрей Громыко.

Видео с необычным застольем появилось в Инстаграме 14 февраля.

 
В кадре — парень и девушка в вагоне метро, парень застилает скатертью раскладной столик, достает бокалы, розу и поздравляет девушку.
 
— Таким образом мы решили поздравить людей с 14 февраля. А еще — обратиться к мужчинам с таким посылом: «Меньше красивых слов, больше красивых поступков», — рассказал TUT.BY Андрей.
 
Авторы необычного видео — «команда романтиков, три человека» — к съемке подошли вдумчиво: много ездили в метро, примеряли, где поставить стол, чтобы все, что нужно, попало в кадр, но при этом не мешать пассажирам.
 
В начале февраля в сети появилась фотография плохого качества, на которой был виден тот же стол с бокалами и двое парней. 
 
— Кто-то из пассажиров сделал снимок во время нашей репетиции. Рановато попало в сеть, но зато подогрело интерес. Вообще люди очень хорошо реагировали, когда видели нас во время съемок. Пытались как-то подыграть: могли поставить что-нибудь на стол, пошутить. Это приятно, — сказал Андрей.
 
А напоследок добавил, что в бутылке в кадре — не вино, а гранатовый сок.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru