Что это было? Скелет неизвестного существа выбросило на шотландское побережье
Скелет неизвестного существа выбросило на берег моря около шотландского города Абердин во время недавнего шторма Кьяра, сообщило местное facebook-комьюнити Fubar News.
Скелет неизвестного существа выбросило на берег моря около шотландского города Абердин во время недавнего шторма Кьяра, сообщило местное facebook-комьюнити Fubar News.
В комментариях к записи Выдвигаются самые разные предложения, какому животному могут принадлежать останки - от кита и дельфина до мифического лох-несского чудовища (Абердин находится в 200 километрах от озера Лох-Несс) и чудом дожившего до наших дней диплодока.
Ученые пока не идентифицировали находку. Местные зоологи лишь предварительно предположили, что с большой долей вероятности скелет принадлежит животному семейства китовых, и никакой мистики здесь нет.
16:39 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.