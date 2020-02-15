РФ задержала в Азовском море судно с украинцами

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя гражданами Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Интерфакс.





Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.





"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке

и предпринял попытку скрыться", - говорится в сообщении.









По информации российских пограничников, при осмотре судна было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на вылов рыбы, отсутствовали.





Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства, пишет korrespondent.net





Напомним, ранее Украина и Грузия подали в Международною морскую организацию совместную жалобу на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.



