РФ задержала в Азовском море судно с украинцами
В Азовском море Россия задержала судно с украинцами
Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.
В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя гражданами Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Интерфакс.
Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.
"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке
и предпринял попытку скрыться", - говорится в сообщении.
По информации российских пограничников, при осмотре судна было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на вылов рыбы, отсутствовали.
Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства, пишет korrespondent.net
Напомним, ранее Украина и Грузия подали в Международною морскую организацию совместную жалобу на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.
14:52 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.