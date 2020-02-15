+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

РФ задержала в Азовском море судно с украинцами

В Азовском море Россия задержала судно с украинцами

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.
В Азовском море российские пограничники задержали судно с четырьмя гражданами Украины. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает Интерфакс.

Сообщается, что маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке 
и предпринял попытку скрыться", -  говорится в сообщении.


По информации российских пограничников, при осмотре судна было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на вылов рыбы, отсутствовали.

Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства, пишет korrespondent.net

Напомним, ранее Украина и Грузия подали в Международною морскую организацию совместную жалобу на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru