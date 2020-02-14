«Настоящее время» запускает цикл «Неизвестная Беларусь». О чем фильм?
16 февраля на телеканале «Настоящее время» состоится показ первого фильма цикла «Неизвестная Беларусь».
Это серия документальных фильмов, благодаря которым Беларусь перестанет быть «белым пятном» или набором стереотипов, говорит программный директор «Настоящего времени» Кенан Алиев.
Команда проекта — это новое поколение независимых кинематографистов Беларуси. Их интересует малоизученная белорусская реальность. Они трепетно относятся к своим героям и стараются показать жизнь в своей стране, как она есть.
Как рассказал Кенан Алиев, сначала 24-минутное кино цикла «Неизвестная Беларусь» будет выходить раз в месяц, затем — дважды в месяц. Среди тем цикла - распределение студентов, домашнее насилие, ситуация в армии, статус белорусского языка, культурные традиции, иностранцы в Беларуси.
Первый выпуск посвящен Комаровскому рынку – главному продовольственному рынку Беларуси. Здесь органично уживаются люди самых разных возрастов, происхождения и характеров. В то время как для одних рынок стал вторым домом, другие продолжают мечтать о большем, пишет ex-press.by
Настоящее Время – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки". Цикл "Неизвестная Беларусь" – это серия документальных фильмов. Мы расскажем об удивительных людях, необычных местах, интересных явлениях, которые делают Беларусь уникальной.
15:24 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.