«Настоящее время» запускает цикл «Неизвестная Беларусь». О чем фильм?

Кенан Алиев. Это серия документальных фильмов, благодаря которым Беларусь перестанет быть «белым пятном» или набором стереотипов, говорит программный директор «Настоящего времени»





Команда проекта — это новое поколение независимых кинематографистов Беларуси. Их интересует малоизученная белорусская реальность. Они трепетно относятся к своим героям и стараются показать жизнь в своей стране, как она есть.









Как рассказал Кенан Алиев, сначала 24-минутное кино цикла «Неизвестная Беларусь» будет выходить раз в месяц, затем — дважды в месяц. Среди тем цикла - распределение студентов, домашнее насилие, ситуация в армии, статус белорусского языка, культурные традиции, иностранцы в Беларуси.





Первый выпуск посвящен Комаровскому рынку – главному продовольственному рынку Беларуси. Здесь органично уживаются люди самых разных возрастов, происхождения и характеров. В то время как для одних рынок стал вторым домом, другие продолжают мечтать о большем, пишет ex-press.by





Настоящее Время – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки". Цикл "Неизвестная Беларусь" – это серия документальных фильмов. Мы расскажем об удивительных людях, необычных местах, интересных явлениях, которые делают Беларусь уникальной.