+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусским учителям литовского существенно повысили зарплату: теперь, как в Литве

Правительство Литвы в полтора раза повысило выплаты педагогам литунистического просвещения в Беларуси, Польше и Калининградской области РФ.

Министр образования Альгридас Монкявичюс, представивший соответствующий проект, сказал, что это должно сравнять зарплату этих учителей с зарплатами учителей, работающих в Литве, пишет сайт Obzor.lt.

"В целом 67 таких людей: в Беларуси 46, в Польше - 8, в Калининграде – 13, их зарплаты ниже, чем у педагогов, работающих в Литве. Поэтому для их поощрения следует увеличить финансирование", – отметил А. Монкявичюс.

По сообщению министерства, в прошлом году для этих целей было выделено 1 млн евро, в этом году сумма увеличится более чем на 0,5 млн евро. Конкретные выплаты зависят от договоров и от того, в каком государстве учитель работает, от трудовой нагрузки и прочих обстоятельства.

Также было решено, что не будет объявляться конкурс на место такого учителя, его будут принимать на основе законодательных актов той страны, где ведется обучение.

В Беларуси, Польше и Калининградской области литуанистическое просвещение ведется в шести литовских общеобразовательных учреждениях и более чем в двадцати школах неформального обучения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru