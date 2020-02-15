Oops! Назван самый вероятный разносчик коронавируса
В Министерстве науки и техники Китая назвали летучих мышей самым вероятным источником и разносчиком смертельного коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Начальник управления по научно-техническому развитию ведомства У Юаньбинь предположил, что именно эти животные переносят пневмонию, вызываемую указанным вирусом, если исключить его связь с домашней птицей и скотом.
Отмечается, что новый тип коронавируса на 90 процентов схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян.
Ранее в феврале Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала половозрастной состав первых умерших от коронавируса в китайских больницах и выяснила, что две трети из них — мужчины. Российские специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому в их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию.
Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек; 1383 человека погибли, еще 6766 — вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах, пишет lenta.ru
13:00 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.