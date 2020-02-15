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Зацепило! Илья Варламов - блогер, который критиковал Минск, решил выучить белорусский

Российскй блогер-урбанист, журналист Илья Варламов заинтересовался изучением белорусского языка.

"Скажите, а где в Москве записаться на курсы белорусского языка? Может быть знаете хорошего репетитора?", - написал Варламов в своем Twitter.


В комментариях блогеру стали давать рекомендации: "Напиши "Белоруссия" и лучшие репетиторы прилетят к тебе в комментарии с бесплатным первым уроком", "Достаточно всего лишь поесть драников і цуд здзейсніцца сам", "Там все просто, как слышу, так и пишу. МАЛАКО и т.д.".


Варламов прилетал в Минск летом прошлого года. После своего визита он опубликовал в своем блоге два поста "Плохой Минск" и "Хороший". Примечательно то, что недостатков у города он насчитал на 59 пунктов, а положительных моментов на 10 меньше – 49. Среди недостатков блогер называл архитектуру города, пустынные проспекты, композиции из петуний, ему не понравилась реконструкция ул.Комсомольская.

Жители Минска в большинстве своем восприняли мнение блогера негативно.

Варламов ездит по городам Европы и России и рассказывает, что ему понравилось с точки зрения архитектуры и благоустройства, а что нет.
interfax.by
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