"Скажите, а где в Москве записаться на курсы белорусского языка? Может быть знаете хорошего репетитора?", - написал Варламов в своем Twitter.









В комментариях блогеру стали давать рекомендации: "Напиши "Белоруссия" и лучшие репетиторы прилетят к тебе в комментарии с бесплатным первым уроком", "Достаточно всего лишь поесть драников і цуд здзейсніцца сам", "Там все просто, как слышу, так и пишу. МАЛАКО и т.д.".









Варламов прилетал в Минск летом прошлого года. После своего визита он опубликовал в своем блоге два поста "Плохой Минск" и "Хороший". Примечательно то, что недостатков у города он насчитал на 59 пунктов, а положительных моментов на 10 меньше – 49. Среди недостатков блогер называл архитектуру города, пустынные проспекты, композиции из петуний, ему не понравилась реконструкция ул.Комсомольская.





Жители Минска в большинстве своем восприняли мнение блогера негативно.





Варламов ездит по городам Европы и России и рассказывает, что ему понравилось с точки зрения архитектуры и благоустройства, а что нет.



