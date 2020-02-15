Задымление в шахте: в Белгородской области вывели более двухсот шахтеров
Из шахты в Белгородской области, где произошло задымление, эвакуированы 228 горняков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.
По ее данным, произошло задымление в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров. Продолжается эвакуация 17 человек, отметили в МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают два отделения военизированной горноспасательной части.
Ранее об эвакуации шахтеров одного из рудников в Белгородской области "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, ЧП произошло в поселке городского типа Яковлево.
12:20 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.