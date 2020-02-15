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Белорусский СОБР занял третье место на соревнованиях в Дубае

Участники из 26 стран мира соревновались в прохождении полосы препятствий, эвакуации раненых и освобождении заложников.

© Photo : UAE SWAT Challenge

Как пишет Sputnik, команда белорусского СОБРа завоевала третье место на международных соревнованиях полицейских служб по многоборью SWAT Challenge 2020, ссылаясь на пресс-службу МВД Беларуси.

Силовики отправили на турнир дружину спецотряда быстрого реагирования внутренних войск. Белорусы соревновались среди 46 команд из 26 стран мира. Соревнования проходили с 9 по 13 февраля.


"Лучшие из лучших определялись в таких испытаниях как спасение заложников, прохождение полосы препятствий, эвакуация раненых и т.д.", - рассказали в МВД.

Победила в турнире команда полиции из ОАЭ, второе место – у бойцов ЦСН "Витязь" Росгвардии. От Беларуси в соревнованиях участвовала еще одна команда – ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Итоговое место столичных милиционеров – 13-е.

В прошлом году белорусские силовики также участвовали в SWAT Challenge – тогда команда КГБ Беларуси заняла по итогам второе место, уступив только хозяевам турнира.
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