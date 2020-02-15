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Почему тускнеет знаменитый «Крик» Эдварда Мунка

Эксперты выяснили, почему тускнеет «Крик» Эдварда Мунка, проведя анализ образцов краски с картины версии 1910 года, сообщает The New York Times.


Пигменты подвергались исследованиям с использованием новейших технологий: рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа, чтобы понять, почему фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости.

Ученые из Нью-Йорке и специалисты из музея Мунка в Осло изучали цветовые характеристики шедевра, который был украден в 2004 году и затем найден два года спустя. 

Дженнифер Масс, глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме, рассказала, что под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на «сталагмиты» на поверхности «Крика».

По её словам, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, и из-за этого бледнеют участки около рта фигуры в центре, на небе и в воде.
ont.by
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