Почему тускнеет знаменитый «Крик» Эдварда Мунка
Эксперты выяснили, почему тускнеет «Крик» Эдварда Мунка, проведя анализ образцов краски с картины версии 1910 года, сообщает The New York Times.
Пигменты подвергались исследованиям с использованием новейших технологий: рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа, чтобы понять, почему фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости.
Ученые из Нью-Йорке и специалисты из музея Мунка в Осло изучали цветовые характеристики шедевра, который был украден в 2004 году и затем найден два года спустя.
Дженнифер Масс, глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме, рассказала, что под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на «сталагмиты» на поверхности «Крика».
По её словам, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, и из-за этого бледнеют участки около рта фигуры в центре, на небе и в воде.
12:29 15/02/2020
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