Почему тускнеет знаменитый «Крик» Эдварда Мунка





Пигменты подвергались исследованиям с использованием новейших технологий: рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа, чтобы понять, почему фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости.





Ученые из Нью-Йорке и специалисты из музея Мунка в Осло изучали цветовые характеристики шедевра, который был украден в 2004 году и затем найден два года спустя.





Дженнифер Масс, глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме, рассказала, что под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на «сталагмиты» на поверхности «Крика».





По её словам, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, и из-за этого бледнеют участки около рта фигуры в центре, на небе и в воде.



