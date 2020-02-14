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Тендер на закупку хищных клещей и клопов объявили витебские энергетики. Зачем они нужны?

Тендер на закупку нескольких видов объявило Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго». Зачем они нужны энергетикам?

Закупаются следующие насекомые-энтомофаги: амблисейус свирски, макрофулус и фитосейулюс персимилис. Всего таких организмов приобретается около десяти миллионов особей.

Предназначение этих хищных клопов и клещей простое — они являются биологическими средствами защиты растений. Например, амблисейус свирски может уничтожать ржавого томатного клеща, а макрофулус — томатную минирующую моль, оба они поедают белокрылку. А фитосейулюс персимилис эффективен против ряда паутинных клещей. Так что использовать этих насекомых будут против вредителей в теплицах, принадлежащих «Витебскэнерго».
News.vitebsk.cc
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