Тендер на закупку хищных клещей и клопов объявили витебские энергетики. Зачем они нужны?
Тендер на закупку нескольких видов объявило Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго». Зачем они нужны энергетикам?
Закупаются следующие насекомые-энтомофаги: амблисейус свирски, макрофулус и фитосейулюс персимилис. Всего таких организмов приобретается около десяти миллионов особей.
Предназначение этих хищных клопов и клещей простое — они являются биологическими средствами защиты растений. Например, амблисейус свирски может уничтожать ржавого томатного клеща, а макрофулус — томатную минирующую моль, оба они поедают белокрылку. А фитосейулюс персимилис эффективен против ряда паутинных клещей. Так что использовать этих насекомых будут против вредителей в теплицах, принадлежащих «Витебскэнерго».
10:25 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.