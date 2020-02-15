"Сегодня мы все начинаем сначала", — сказал со сцены лидер группы Сергей Мартынюк. Дело в том, что почти четыре года назад ему запретили въезд в Беларусь — из-за того, что по каким-то непонятным причинам он попал в российскую базу невъездных.





Тогда, в марте 2016 года, запрет на въезд в Беларусь стало полной неожиданностью и для самого Мартынюка, и для других музыкантов. "Фіолет" должен был выступить в Бресте, Минске и Витебске, но концерты были отменены, пишет euroradio.fm





Музыканты очень рады, что в этом году у них получилось встретиться с белорусской публикой. В Минске их за четыре года не забыли — на концерте было более 100 зрителей. За это время репертуар группы сильно изменился. Но хотя "Фіолет" и играл много песен, которые в Беларуси никогда не исполнялись, у всех собравшихся была возможность убедиться: ребята остались такими же романтиками, как и были.





Следующий концерт "Фіолета" состоится 15 февраля в Бресте. Потом группа вернется в Украину — но на сердце после концерта так тепло, что хочется верить: вскоре мы снова услышим парней в Беларуси.



