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Как освобождали из запертой машины четырехмесячного ребенка в Фаниполе

В Фаниполе инспектор ДПС отдела ГАИ Дзержинского РОВД капитан милиции Денис Буткевич помог женщине открыть запертый автомобиль, в котором находился ее четырехмесячный ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Денис Буткевич по указанию старшего оперативного дежурного райотдела выехал в Фаниполь. Поступило сообщение, что на остановке на улице Комсомольской автомобили припаркованы с нарушением ПДД. Прибыв на место, инспектор заметил, что владелица одного из автомобилей находится рядом с транспортным средством, но открыть его не может - не работает замок.

фото носит иллюстративный характер

Как оказалось, хозяйка машины поставила на переднее пассажирское сидение переноску с ребенком. Пока она обходила автомобиль, чтобы сесть за руль, замок случайно закрылся и имеющимся ключом не открывался. Женщина боялась оставить ребенка одного и попросила сотрудника ГАИ съездить к ней в общежитие в деревню Томковичи за запасным ключом. Денис Буткевич привез его, и водитель смогла попасть к ребенку.

Учитывая перенесенные мамой волнения, инспектор ограничился профилактической беседой и устным замечанием за нарушение правил остановки и стоянки.
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