Денис Буткевич по указанию старшего оперативного дежурного райотдела выехал в Фаниполь. Поступило сообщение, что на остановке на улице Комсомольской автомобили припаркованы с нарушением ПДД. Прибыв на место, инспектор заметил, что владелица одного из автомобилей находится рядом с транспортным средством, но открыть его не может - не работает замок.





фото носит иллюстративный характер





Как оказалось, хозяйка машины поставила на переднее пассажирское сидение переноску с ребенком. Пока она обходила автомобиль, чтобы сесть за руль, замок случайно закрылся и имеющимся ключом не открывался. Женщина боялась оставить ребенка одного и попросила сотрудника ГАИ съездить к ней в общежитие в деревню Томковичи за запасным ключом. Денис Буткевич привез его, и водитель смогла попасть к ребенку.





Учитывая перенесенные мамой волнения, инспектор ограничился профилактической беседой и устным замечанием за нарушение правил остановки и стоянки.



