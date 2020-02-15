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И будет счастье вам! Ученые составили "счастливый" рацион

Сотрудники клиники Майо в американском штате Аризона выяснили, какие продукты нужно употреблять, чтобы улучшить психическое здоровье, так, шпинат и брокколи помогут восстановить сон.

 Об этом сообщает немецкий портал Focus.de.

А для поднятия настроения медики рекомендовали добавить в рацион бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца.

К примеру, жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые способствуют облегчению симптомов депрессии, стимулируя выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина.

В составе бобов, орехов и яиц есть аминокислоты, а именно триптофан, который поддерживает в равновесии баланс серотонина в организме. Также триптофан важен для нормального режима сна и бодрствования человека.

В шпинате и брокколи присутствует фолиевая кислота, недостаток которой может вызвать нарушения сна и депрессию.


Медики уточнили, что названные продукты могут лишь поспособствовать улучшению настроения и общего психического состояния человека. При возникновении симптомов депрессии или приступов паники все же нужно в первую очередь обратиться к врачу.
ru.oxu.az
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