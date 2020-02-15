+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Нелегальных игрантов выдало сердцебиение

Полиция Чехии выявила 11 нелегалов в автофургоне с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца.

На западе Чехии в районе города Соколов правоохранители с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца, обнаружили в автофургоне 11 нелегальных мигрантов. Об этом 14 февраля сообщила журналистам представитель полиции Зузана Тыржова.

 

Она уточнила, что при контроле автомобиля был использован так называемый heartbeat detector.

 

"Этот прибор посредством детекторов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. В данном случае прибор, будучи направленным на грузовой отсек автомобиля, зафиксировал наличие в нем большого числа людей", − рассказала Тыржова.
 
По ее словам, в машине с румынским регистрационным номером находились 11 нелегальных мигрантов из Афганистана, Бангладеш и Сомали, направлявшихся в Германию. Все они возрастом от 16 до 36 лет.
 
Водитель и его напарник автофургона задержаны и вместе с нелегальными мигрантами.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru