Нелегальных игрантов выдало сердцебиение
Полиция Чехии выявила 11 нелегалов в автофургоне с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца.
На западе Чехии в районе города Соколов правоохранители с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца, обнаружили в автофургоне 11 нелегальных мигрантов. Об этом 14 февраля сообщила журналистам представитель полиции Зузана Тыржова.
Она уточнила, что при контроле автомобиля был использован так называемый heartbeat detector.
"Этот прибор посредством детекторов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. В данном случае прибор, будучи направленным на грузовой отсек автомобиля, зафиксировал наличие в нем большого числа людей", − рассказала Тыржова.
По ее словам, в машине с румынским регистрационным номером находились 11 нелегальных мигрантов из Афганистана, Бангладеш и Сомали, направлявшихся в Германию. Все они возрастом от 16 до 36 лет.
Водитель и его напарник автофургона задержаны и вместе с нелегальными мигрантами.
08:55 15/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.