Изменения для внесения в рекламу на ТВ-каналах обсуждались в ходе заседания рабочей группы Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания. На обсуждение вынесен проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы», передает "Белсат"





«Предложение заключается в следующем. Если иностранное СМИ транслирует у нас свои передачи без права показывать рекламу, то добросовестное СМИ и кабельные операторы обязаны ее вырезать. Меня возмущает всегда, когда просматриваю кабельные каналы, что там довольно часто встречается реклама иностранных производителей. По этому законопроекту будет разрешена социальная реклама, то есть социальные ролики, что врезаются уже белорусским оператором в этот контент», – сказал Давыдько.







