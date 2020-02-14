Глобальное потепление: январь 2020-го побил 140-летний рекорд
Прошлый месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Ученые назвали январь 2020 года самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Читайте также Крым может уйти под воду: эколог рассказала об опасности глобального потепления для Украины Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что температура в январе была самой высокой за 140 лет. Глобальное потепление набирает обороты, ведь 10 самых теплых январей в истории зафиксировали именно в этом веке.
Новый температурный рекорд уже в феврале установила Антарктика – впервые в истории метеонаблюдений температура там достигла +20 градусов.
Ученые предостерегают: чтобы избежать климатической катастрофы, человечество должно вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу, пишет УНИАН.
21:26 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.