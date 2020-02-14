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Глобальное потепление: январь 2020-го побил 140-летний рекорд

Прошлый месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Ученые назвали январь 2020 года самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Читайте также Крым может уйти под воду: эколог рассказала об опасности глобального потепления для Украины Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Отмечается, что температура в январе была самой высокой за 140 лет. Глобальное потепление набирает обороты, ведь 10 самых теплых январей в истории зафиксировали именно в этом веке. 

Новый температурный рекорд уже в феврале установила Антарктика – впервые в истории метеонаблюдений температура там достигла +20 градусов. 

Ученые предостерегают: чтобы избежать климатической катастрофы, человечество должно вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу, пишет УНИАН. 
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