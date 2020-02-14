В Минске станцевали против насилия над женщинами
Вечером 14 февраля в ТЦ «Столица» прошел танцевальный флешмоб против насилия над женщинами One Billion Rising («Один миллиард восставших»).
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Акция проходит с 2012 года, в ней участвуют женщины из 200 стран. В Беларуси флешмоб проводится в пятый раз. Организует акцию «Центр по продвижению прав женщин — Ее права». Поучаствовать в танце продолжительностью около четырех минут пришли около 30 человек: женщины, дети и даже несколько мужчин, пишет TUT.BY.
21:22 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.