+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске станцевали против насилия над женщинами

Вечером 14 февраля в ТЦ «Столица» прошел танцевальный флешмоб против насилия над женщинами One Billion Rising («Один миллиард восставших»).
1 из 8
Акция проходит с 2012 года, в ней участвуют женщины из 200 стран. В Беларуси флешмоб проводится в пятый раз. Организует акцию «Центр по продвижению прав женщин — Ее права». Поучаствовать в танце продолжительностью около четырех минут пришли около 30 человек: женщины, дети и даже несколько мужчин, пишет TUT.BY.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru