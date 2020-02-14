Учительница гимназии подала в суд на доцента областного института развития образования. Вместе с еще двумя авторами они издали книгу, а сейчас спорят из-за авторских прав. Долгий конфликт привел к иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет kp.by.





УЧИТЕЛЬ ПОТРЕБОВАЛА ПУБЛИЧНЫХ ИЗВИНЕНИЙ





Учительницы разработали уникальную «технологию умного чтения», с помощью которой ученики более глубоко понимают текст. По этой технологии выпустили учебник с заданиями «Коварное маковое поле». И вот на республиканской конференции одна из авторов Оксана Леонидовна проводила мастер-класс. В раздаточных материалах были задания, взятые с «Коварного макового поля».





Затем на круглом столе, который тоже проходил в рамках конференции, состоялся разговор Светланы Ивановны с коллегами - эти моменты и рассматривал суд.





Дело в том, что, по версии Оксаны Леонидовны, на круглом столе Светлана Ивановна заявила, что у нее украли ее идею, продемонстрировав раздаточные материалы с мастер-класса Оксаны Леонидовны. А она, являясь соавтором общей книги, возмутилась таким заявлением. Поэтому потребовала через суд публичных извинений и опровержений этих слов, предоставив аудиозапись с круглого стола.





Однако у Светланы Ивановны другое видение ситуации. Она уверяет, что не обвиняла в краже Оксану Леонидовну, что цитаты вырвали из контекста, а фамилия учительницы-соавтора не называлась.





В своем изящном споре известным столичным адвокатам пришлось входить в юридические и языковедческие тонкости. В итоге суд признал правоту доцента института - она не должна извиняться и опровергать свои слова. Но учительница будет обжаловать решение - суд продолжится.





СВЕТЛАНА ИВАНОВНА: «ЭТО БЫЛО НЕКРАСИВО»





Вообще, главная проблема в том, что при работе над книгой вовремя не составили договор об авторских правах.





- Я пыталась примириться не раз, но Оксана Леонидовна отказалась, - заверяет Светлана Ивановна. - Во время мастер-класса коллега поступила некрасиво: могла бы сделать ссылку, что задания, которые здесь использованы, были раньше созданы авторским коллективом.





Светлана Ивановна утверждает, что отказалась от работы над «умным чтением»:





- Оно похоронено, потому что я не хочу в таких условиях продолжать над ним работу. Технология проходила апробацию в рамках республиканского инновационного проекта - 23 площадки в республике, 1500 учащихся. Мы создали нашу белорусскую технологию. Но на «Коварном маковом поле» мы ее похоронили. Чтобы развивать ее дальше, нужно соавторство, но в таких условиях я не могу это делать.





ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА: «МНЕ ОБИДНО, ВЕДЬ МЫ РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ»





- Те задания, которые я взяла из книги, были разработаны лично мной. Поэтому мне не понятно, что обидело Светлану Ивановну. Я уважаю ее, она очень хороший труженик. Обидно, что мы вместе работали, ночами не спали. И так вот поступить… Сначала она стала представлять меня коллегам не как соавтора, а как учителя, проходившего апробацию, или как того, кто выполнял техническую часть. Потом этот случай на конференции. Это унизительно для меня, - говорит Оксана Леонидовна. - Я предлагала сделать договор о соавторстве. Светлана Ивановна сначала согласилась, а потом отказалась.





Учительница говорит, что после возникшего спора ее стали прессинговать:





- Пытались влиять на меня административно. На меня писали в Министерство образования, кто мне только не звонил с угрозами. Меня перестали приглашать на лекции, семинары.





Оксана Леонидовна считает, что Светлана Ивановна и сейчас продолжает работу над «технологией умного чтения», только под другим названием. Поэтому и подала в Верховный суд, который должен будет дать оценку книгам.





За обеих учительниц очень переживают их коллеги и считают, что нужно не судиться дальше, а примириться:





- Надо умерить свой пыл, гордыню, простить другу друга, помириться и продолжать работу дальше. Они создали прекрасную методику, детям она очень нравится, в школах просят: дайте нам еще такие книги! Получается, что страдают учителя и дети.