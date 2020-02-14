В Гродно установили рояль, который "поет" песни... Стаса Михайлова
Арт-объект появился в парке Жилибера 14 февраля.
Рояль оказался имитацией: его сделали из металла (вес около 80 кг), каркас обшили искусственной травой, только клавиши оригинальные, а внутри инструмента - пустота. Зимой рояль будут подсвечивать, а летом внутри установят живые цветы.
Сыграть на инструменте не получится, но при приближении к нему срабатывают датчики движения, и начинает играть музыка. 14 февраля из рояля звучит песня "Все для тебя" российского певца Стаса Михайлова. Такой же рояль появился в Гомеле еще в 2017 году, но вместо хитовой попсы из него доносятся мелодии Чайковского.
Авторы инсталляции сотрудники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов. Они же год назад украсили город урнами в виде джентльменов и дам с собачками.
- Рояль - подарок предприятия молодоженам, влюбленным и гостям Гродно, - рассказал vgr.by директор предприятия Вячеслав Андреевский.
20:20 14/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.