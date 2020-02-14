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В Гродно установили рояль, который "поет" песни... Стаса Михайлова

Арт-объект появился в парке Жилибера 14 февраля.

Рояль оказался имитацией: его сделали из металла (вес около 80 кг), каркас обшили искусственной травой, только клавиши оригинальные, а внутри инструмента - пустота. Зимой рояль будут подсвечивать, а летом внутри установят живые цветы.


Сыграть на инструменте не получится, но при приближении к нему срабатывают датчики движения, и начинает играть музыка. 14 февраля из рояля звучит песня "Все для тебя" российского певца Стаса Михайлова. Такой же рояль появился в Гомеле еще в 2017 году, но вместо хитовой попсы из него доносятся мелодии Чайковского.

Авторы инсталляции сотрудники Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов. Они же год назад украсили город урнами в виде джентльменов и дам с собачками.

- Рояль - подарок предприятия молодоженам, влюбленным и гостям Гродно, - рассказал vgr.by директор предприятия Вячеслав Андреевский.
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