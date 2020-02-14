Специалисты подробно разбирают ситуации, в которых может оказаться человек и что он должен делать. Речь идёт об оказании первой медпомощи, о действиях при пожаре и даже во время нападения агрессивного пса, передает "Еврорадио"





Первый выпуск посвящён пожару в квартире. Зрители узнают, что делать и как можно победить огненную стихию собственными силами, сообщает пресс-служба МЧС.