Белорусские спасатели запускают новый проект — "Энциклопедия безопасности"
Белорусские спасатели запускают новый проект — "Энциклопедия безопасности". Это цикл видеороликов, в которых и взрослым, и детям напоминают основные правила безопасности.
Специалисты подробно разбирают ситуации, в которых может оказаться человек и что он должен делать. Речь идёт об оказании первой медпомощи, о действиях при пожаре и даже во время нападения агрессивного пса, передает "Еврорадио".
Первый выпуск посвящён пожару в квартире. Зрители узнают, что делать и как можно победить огненную стихию собственными силами, сообщает пресс-служба МЧС.
19:56 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.