Электронный посадочный талон ничем не отличается от обычного бумажного. В этом документе указываются:





номер билета;

личные данные пассажира;

название авиакомпании;

двухзначный код перевозчика;

номер рейса;

аэропорт отправления;

аэропорт назначения;

дата и время отправления;

информация о тарифе и дополнительных услугах.

Для получения электронного талона нужно после прохождения самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании или через приложение, пройти по ссылке на скачивание. Также талон вышлют на ваш email, пишет TUT.BY





В случае, если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где производилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.





При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный, и служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе.





Если ваше устройство разрядилось и у вас нет возможности предъявить электронный посадочный талон, необходимо распечатать обычный на стойке регистрации.





Таким образом, в Национальном аэропорту Минск пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом:





электронный посадочный в виде 2D-кода на экране мобильного устройства;

распечатанный на обычном принтере посадочный талон, скачанный с сайта авиакомпании при онлайн-регистрации;

посадочный талон на стандартном бланке, оформляемый на стойке регистрации или в киосках саморегистрации.