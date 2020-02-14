Теперь в национальном аэропорту в Минске можно пользоваться электронными посадочными талонами
Национальный аэропорт «Минск» запустил электронный посадочный талон. Теперь им могут воспользоваться пассажиры любых авиакомпаний, предоставляющих такую возможность в конкретном аэропорту вылета, сообщается на сайте аэропорта.
Электронный посадочный талон ничем не отличается от обычного бумажного. В этом документе указываются:
- номер билета;
- личные данные пассажира;
- название авиакомпании;
- двухзначный код перевозчика;
- номер рейса;
- аэропорт отправления;
- аэропорт назначения;
- дата и время отправления;
- информация о тарифе и дополнительных услугах.
Для получения электронного талона нужно после прохождения самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании или через приложение, пройти по ссылке на скачивание. Также талон вышлют на ваш email, пишет TUT.BY
В случае, если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где производилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.
При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный, и служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе.
Если ваше устройство разрядилось и у вас нет возможности предъявить электронный посадочный талон, необходимо распечатать обычный на стойке регистрации.
Таким образом, в Национальном аэропорту Минск пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом:
электронный посадочный в виде 2D-кода на экране мобильного устройства;
распечатанный на обычном принтере посадочный талон, скачанный с сайта авиакомпании при онлайн-регистрации;
посадочный талон на стандартном бланке, оформляемый на стойке регистрации или в киосках саморегистрации.
18:38 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.