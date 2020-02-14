В День всех влюбленных белорусы могут купить билеты в Вильнюс за €5
Воспользоваться скидкой можно только один раз.
Автобусный перевозчик Ecolines запустил распродажу билетов по всем направлениям из Беларуси. Купить их за полцены могут участники системы лояльности, пишет 34travel.
Зарегистрироваться в ней предлагают бесплатно. Чтобы активировать скидку, нужно войти в систему во время бронирования билетов.
Акция действует на поездки с 10 по 30 марта 2020-го. Но решаться нужно уже сейчас: распродажа закончится 16 февраля. Купить билеты можно на сайте Ecolines или в мобильном приложении перевозчика.
Примеры бронирования из Минска:
Вильнюс – 12 BYN (€ 5);
Калининград – 17,5 BYN (€ 7);
Рига – 20 BYN (€ 8);
Варшава – 27,5 BYN (€ 11);
Львов – 32,5 BYN (€ 14).
Воспользоваться скидкой можно только один раз. На каждый рейс предусмотрено три билета за полцены.
18:08 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.