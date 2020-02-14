Как передает Свабода , 11 февраля минчанин Арамаис Миракян зашел в фирменный магазин «Коммунарка» на улице Красной попить чаю. Заказал его по-белорусски, попросив "гарбаты", на что неожиданно получил от кассира предложение говорить по-русски, так как «у нас два государственных языка», а после того, как он объяснил, что говорит на одном из них, кассирша пригрозила вызвать милицию.





Конфликт удалось разрешить лишь с помощью администратора.





Об истории Арамаис коротко написал в своем фейсбуке.









И началось - публикации в ведущих российских СМИ и сотни грозных комментариев из России. Отреагировал на пост Миракяна даже член Совета Федерации РФ, сенатор Игорь Морозов.





«Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, - это новое явление, мимо которого руководство Беларуси не должно проходить, - заявил Морозов в разговоре с изданием "Взгляд". - Это надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне».





«Приходило по 80 сообщений в минуту»

«Человек, который сходил просто попить чаю в кафе, чувствует себя так, будто он попал в страну абсурда, - говорит Миракян. - Типа "нифига себе сходил за хлебом". Я ожидал чего угодно. Размещая этот пост, я понимал, что будет резонанс. Но если бы мне кто-то сказал, что на это отреагирует верхняя палата российского парламента?





Я не знаю, что бы ответил такому человеку. Я бы не сказал, что меня это пугает. Удивляет скорее. Им что, нечем больше заняться, в той России? У них идет конституционная реформа, а они занимаются тем, кто там в Беларуси на каком языке чай себе заказывает».





Однако шумиха вокруг истории Миракяна не ограничивается публикациями в СМИ и перепостами его сообщения.





В течение последних нескольких дней минчанин получил сотни критических сообщений от россиян. Некоторые из них, по словам Миракяна, содержали откровенные угрозы.





«Когда про меня написала Lenta.ru, началась атака. Их изначально было очень-очень много. По 80 сообщений в минуту. Я, может, пять сотен удалил комментариев. В личные сообщения также писали. "Мы тебя найдем, мы тебя убьем, мы знаем, где ты живешь". И так далее. Это были угрозы, и это как минимум неприятно. Но ни один из этих людей не был из Беларуси, поэтому мне не страшно ходить по улицам. Я не боюсь за свою безопасность».





Обращаться к белорусским правоохранителям с просьбой разобраться Миракян пока не планирует. Говорит, что не видит в этом смысла. Тем более что угрозы уже перестали приходить.









Новой волны он ждет после публикации интервью с ним на российском сайте M.News World, куратором которого является двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман. Это российское СМИ было единственным, которое взяло комментарий у Миракяна. Другие ограничились перепостами его сообщения в фейсбуке.









«Белорусы меня массово поддерживают»





При этом конфликт в кафе, который уже наделал столько шума даже на высоком уровне, закончился в самом начале. Как рассказывает Арамаис, он даже не оставил замечания в книге жалоб.





«Вышла администратор, перешла на белорусский язык. Извинилась за сотрудницу и пообещала, что та будет учить белорусский язык. Очень просила не писать в книгу жалоб ничего. Мы не писали. Не имели никакого желания увеличивать конфликт. Эта девушка моложе меня. Я не воспринял все это как личное оскорбление».





Кроме угроз из России, Миракян получил также много комментариев с поддержкой. Говорит, что это для него было намного важнее.





«В кафе я буду по-прежнему заказывать чай по-белорусски, задумываться даже не буду, - говорит минчанин. - Пусть думают те, кто не знает, что такое "гарбата". Белорусы меня массово поддерживают и это для меня очень важно. А что обо мне думают дяди и тети из Хабаровска, мне все равно».