+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Уральскую модель, которая сидела в гомельской колонии за коноплю в сувенирном чае, этапировали в Россию. Муж надеется на УДО

Уральская модель, осужденная за перевозку наркотиков, близка к выходу из колонии. Недавно Марию Хрестину перевели в исправительное учреждение в Калужской области.


Уральская модель Мария Хрестина близка к выходу на свободу. После того, как девушку перевели из ИК-4 Гомеля в исправительное учреждение в Калужской области, у девушки вновь появился шанс на УДО.

– Те нарушения режима, которые вменяли Маше в колонии в Беларуси, не имеют никакого значения в российской колонии. До начала лета подадим прошение об УДО и будем молиться, чтобы его удовлетворили, – рассказал «КП» муж модели Тимур Джафаров.

Напомним, что Марию осудили за транспортировку наркотиков после того, как на границе с Беларусью у неё нашли чай, купленный в Чехии. Сувенирная продукция содержала коноплю, и девушку задержали на обратном пути домой.

Мы не придали этому чаю ни малейшего значения. В Чехии запрещена продажа наркотиков, да и кто будет продавать каннабис в самом центре города, у Карлова моста?! – восклицает Джафаров. – Следы наркотиков были из-за печенья, которое Маша ела в дороге. Меня спасло лишь то, что я не успел к нему притронуться после отъезда из Праги.

Но такие оправдания не повлияли на сотрудников таможни. В отношении Марии было возбуждено уголовное дело.
Олег Галимов, КП на Урале
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru