В Минске станет меньше заборов и спящих полицейских
Вместо металлических ограждений в Минске начнут применять живые изгороди, сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович
— Вместо заборов будем применять живые изгороди из кустарников, девичьего винограда. Уже определен перечень улиц, где высадим растения в качестве ограждений нынешней весной, — сказал А. Дорохович.
Он также добавил, что в целом в городе будут более взвешенно подходить к ограждениям, заужению проезжей части, устройству искусственных неровностей.
Решения будут принимать только комиссионно с учетом мнения всех сторон. На улицах, по которым ездит общественный транспорт, спящих полицейских в принципе быть не должно.
Источник: minsknews.by
10:32 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.