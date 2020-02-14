Имейте ввиду: в ОАЭ уже можно вернуть Tax Free прямо в отелях









По сообщениям арабских СМИ, сеть киосков самообслуживания по возврату Tax Free в ОАЭ расширилась. Их теперь можно встретить в крупных торговых центрах и отелях. Таким образом, туристы могут вернуть себе НДС, как говорится, «не отходя от кассы».





Представитель Федерального налогового органа ОАЭ (FTA) сказал, что теперь помимо аэропортов и морских портов такие Tax Free автоматы будут установлены в местах скопления туристов прямо в городах. Это расширит возможность пользования сферой услуг для иностранных отдыхающих.





Компания Planet, уполномоченная FTA на эксплуатацию электронной этой системы, заявила, что на первом этапе своего плана по расширению сети внедрит девять киосков самообслуживания.





В этих автоматах турист может вернуть Tax Free. Киоски в считанные минуты обрабатывают информацию и возвращают НДС. Для этого заявителю необходимо отсканировать свой посадочный талон и оригинальный паспорт не ранее, чем за 24 часа до того, как он покинет страну.





К концу 2020 года Planet планирует развернуть до 55 новых киосков самообслуживания, 25 из которых будут в торговых центрах, а 30 - в крупных отелях ОАЭ.





Генеральный директор FTA Халид Али Аль Бустани заявил: «Наша цель - предоставить дополнительные возможности для туристов, желающих получить налоговые вычеты. Эта последняя разработка дополняет перечень услуг, предлагаемых нами, через электронную систему. Такие схемы возмещения туристам пользуются все большим успехом».