В ДНК человека нашли следы загадочного существа









Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Science Alert.





Исследователи полагают, что таинственный предок откололся от основной линии предшественников человека еще до неандертальцев. Считается, что анатомически современные люди возникли в Африке, и, как только Homo sapiens мигрировали в Европу и Азию, они начали скрещиваться с близкородственными видами, такими как, в частности, неандертальцы. Таким образом, коренные жители Западной Африки, например, народы йоруба и менде, не обладают генами этих видов. Однако результаты нового исследования показывают, что их предки смешивались с другим близкородственным видом.





Специалисты сравнили 405 современных геномов из популяций йоруба и менде с геномами неандертальцев. Оказалось, что популяции в Западной Африке имеют 2-19% ДНК неизвестного существа, относящегося к гоминидам. Результаты подтверждаются несколькими другими исследованиями, которые показывают, что в Африке между архаичными людьми и людьми современного типа были многократные скрещивания.