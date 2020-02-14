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Шок! В Северной Корее мужчину казнили из-за нарушения карантина

В Северной Корее военные казнили мужчину, нарушившего карантинные меры после возвращения из зараженного коронавирусом Китая.


Как сообщает Daily Mail, оказалось, что после возвращения на Родину кореец не выполнил предписание о карантине (его ввели в стране на 2 недели начиная с 1 февраля), а отправился в общественную баню.

Тем временем, власти Северной Кореи продлили карантин до конца февраля, несмотря на то, что в стране не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
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