+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минск оказался в середине рейтинга здоровых столиц Европы

Минск занял 25-е место в рейтинге здоровых столиц Европы, очутившись в списке между Будапештом и Приштиной.

Белорусская столица получила высокие оценки за качество воды, ожидаемую продолжительность жизни и относительно невысокую стоимость посещения спортзалов, однако этим качествам были противопоставлены качество воздуха, низкая доля расходов на здравоохранение от ВВП и другие факторы, оставляющие желать лучшего.  В итоге Минск в рейтинге здоровых столиц Европы занял 25-е место из 46-ти городов. 

Главный город Беларуси довольно неплохо смотрится по сравнению со столицами соседних государств. Так Вильнюс в списке занял 7-е место, Рига - 22-е, Варшава - 27-е, Киев - 36-е, а Москва - 45-е. 

Первое место в рейтинге занял Копенгаген, последнее, 46-е - Баку. 

Здоровые столицы Европы определялии эксперты Treated.com, используя обширную информацию, собранную из ряда источников, включая Numbeo , HPI ThinkTank , World Population Review , World Bank Group и Index Mundi. 



В рейтинге учитывались 10 показателей: цены на овощи и фрукты, средняя стоимость абонемента в спортивный зал,  ожидаемая продолжительность жизни, качество воздуха, качество воды, общее качество жизни, процент ВВП, выделяемый на здравоохранение; выбросы CO2 и количество людей, которые добираются до работы пешком или на велосипеде. 

Напомним, Минск в 2019 году относительно часто попадал в международные рейтинги. Так в Глобальном индексе инновационных городов мира Минск занял 454 место из 500 возможных; в рейтинге самых дорогих городов для жизни, составленном порталом Numbeo, Минск оказался на 345 месте из 430 рассматриваемых городов мира. Также Минск попал в рейтинг Лучших городов для студентов QS – 2019, заняв 120-е место.
thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru