Минск оказался в середине рейтинга здоровых столиц Европы

Белорусская столица получила высокие оценки за качество воды, ожидаемую продолжительность жизни и относительно невысокую стоимость посещения спортзалов, однако этим качествам были противопоставлены качество воздуха, низкая доля расходов на здравоохранение от ВВП и другие факторы, оставляющие желать лучшего. В итоге Минск в рейтинге здоровых столиц Европы занял 25-е место из 46-ти городов.





Главный город Беларуси довольно неплохо смотрится по сравнению со столицами соседних государств. Так Вильнюс в списке занял 7-е место, Рига - 22-е, Варшава - 27-е, Киев - 36-е, а Москва - 45-е.





Первое место в рейтинге занял Копенгаген, последнее, 46-е - Баку.





Здоровые столицы Европы определялии эксперты Treated.com, используя обширную информацию, собранную из ряда источников, включая Numbeo , HPI ThinkTank , World Population Review , World Bank Group и Index Mundi.













В рейтинге учитывались 10 показателей: цены на овощи и фрукты, средняя стоимость абонемента в спортивный зал, ожидаемая продолжительность жизни, качество воздуха, качество воды, общее качество жизни, процент ВВП, выделяемый на здравоохранение; выбросы CO2 и количество людей, которые добираются до работы пешком или на велосипеде.





Напомним, Минск в 2019 году относительно часто попадал в международные рейтинги. Так в Глобальном индексе инновационных городов мира Минск занял 454 место из 500 возможных; в рейтинге самых дорогих городов для жизни, составленном порталом Numbeo, Минск оказался на 345 месте из 430 рассматриваемых городов мира. Также Минск попал в рейтинг Лучших городов для студентов QS – 2019, заняв 120-е место.



