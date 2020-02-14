Минчане поднялись на самый высокий вулкан в Северной Америке

Недавно супруги вернулись из Мексики и поделились с корреспондентом агентства «Минск-Новости» впечатлениями о своем четвертом восхождении.





На вершине Орисабы минчане по традиции подняли флаги Республики Беларусь и Столбцов (это малая родина Константина и Анастасии), БРСМ, Института биоорганической химии, Белорусского географического общества

На этот раз Лапко поднялись на вершину не с организованной группой, как это случалось прежде, а лишь в сопровождении местного гида Хавьера.





Прибытие на мексиканскую землю началось с приключений. Сначала их задержали в аэропорту, чтобы тщательно проверить все документы. Непонятно, что вызвало сомнения местных пограничных служб, но отпустили пару только через три часа. Потом оказалось, что где-то в пути затерялся их багаж.





— В ожидании вещей мы отправились на экскурсию в древнее поселение Теотиуакан, недалеко от Мехико, — рассказывает научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии НАН Беларуси Анастасия Лапко. — Увиденное произвело на нас с Костей потрясающее впечатление. Находясь в городе доколумбовой Америки, буквально окунаешься в историю, физически ощущаешь необыкновенную атмосферу величия исчезнувшей цивилизации. Успели посетить и Национальный антропологический музей, где собраны экспонаты от первобытных времен до наших дней.





Прежде чем взойти на Орисабу, Константин и Анастасия проверили свои силы, поднявшись на вулкан Ла-Малинче (4 461 м). На следующий день их довезли до штурмового лагеря, и ночью они начали восхождение на Орисабу, высота которого 5 636 м.





— Нам повезло с погодой, — отмечает Анастасия. — Днем было 12–13 градусов тепла. Если на Демавенде в Иране я надевала две пары перчаток и вкладывала в них солевые грелки, то на Орисабе ощущала себя комфортно в тонких флисовых, и только на подходе к кратеру пришлось заменить их на теплые. Орисаба — очень изящная гора. Когда приближались к вершине на рассвете, любовались красотой и величием, той строгой правильной тенью, которую она отбрасывает. Признаки вулканической активности там есть, на гребне кратера ледник тает. Но извержений не случалось уже более 300 лет.





По словам Анастасии, кислородное голодание начало ощущаться довольно остро на высоте 5 300 м, приходилось останавливаться, чтобы продышаться и восстановить пульс.





После своего четвертого восхождения Анастасия и Константин Лапко ненадолго продлили каникулы, чтобы пополнить копилку впечатлений. Посетили дома-музеи известной мексиканской художницы Фриды Кало и революционера Льва Троцкого. А еще слетали на полуостров Юкатан, чтобы посмотреть на пирамиды майя в Чичен-Ице и сеноты — своеобразные колодцы, образовавшиеся в результате обвала свода пещер. На дне таких колодцев всегда есть вода, пресная и довольно теплая. Такие объекты — достопримечательность региона, нигде в мире подобного не встречается.





Домой белорусская пара возвращалась с твердым убеждением: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Позади остались Эльбрус, Килиманджаро, Демавенд, Орисаба. Впереди ждут три вулкана — в Южной Америке, Папуа — Новой Гвинее и Антарктиде.



