+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Фотофакт: Иглесиас держит своего новорожденного ребенка

Иглесиас и Курникова опубликовали в социальной сети Instagram фотографии с одинаковыми подписями: Мое солнце.


Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка. На ней счастливый отец - испанский певец Энрике Иглесиас.

Как пишут в СМИ, эти трогательные кадры умилили многомиллионную публику. Фанаты поздравляют пару с рождением долгожданного малыша.

 Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Напомним, пол новорожденного до сих пор неизвестен.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru